Токио, 10 марта, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Семена подсолнечника и кукурузы были переданы Киеву властями Японии в рамках поддержки восстановления сельского хозяйства на Украине. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба японского МИД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кукуруза

Уточняется, что семена были переданы 9 марта в Киеве во время встречи посла Японии на Украине Кунинори Мацуды с украинским министром аграрной политики Николаем Сольским.

Также указывается, что эти семена планируется направить 400 фермерствам в Харькове и на территориях рядом с ним. Помимо того, японские власти пообещали продолжить поддержку восстановления сельского хозяйства на Украине и помогать промышленному развитию украинских территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта кандидатура экономиста Кадзуо Уэды на пост главы Банка Японии, предложенная правительством страны, была утверждена нижней палатой японского парламента.