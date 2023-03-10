В Японии в первый раз подтвердили напрямую связанную с вакцинацией от коронавируса смерть

Токио, , 09:46 — REGNUM В первый раз подтвердили специалисты министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии случай смерти, напрямую связанный с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Об этом 10 марта сообщает агентство Kyodo.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение последних лет в Японии было зарегистрировано не менее 2 тыс. летальных исходов у пациентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса, однако случаев, напрямую связанных с прививкой, выявлено не было.

Также ранее японский минздрав утверждал, что такой связи нет, а теперь в первый раз указал на то, что не готов исключить причинно-следственную связь между смертью пациента и вакцинацией от коронавируса.

При этом данные скончавшегося пациента и тип вакцины от коронавируса не уточняются, сообщается только, что это была 42-летняя женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в России было за сутки выявлено 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.