Токио, 10 марта, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В первый раз подтвердили специалисты министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии случай смерти, напрямую связанный с вакцинацией от коронавирусной инфекции. Об этом 10 марта сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В течение последних лет в Японии было зарегистрировано не менее 2 тыс. летальных исходов у пациентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса, однако случаев, напрямую связанных с прививкой, выявлено не было.

Также ранее японский минздрав утверждал, что такой связи нет, а теперь в первый раз указал на то, что не готов исключить причинно-следственную связь между смертью пациента и вакцинацией от коронавируса.

При этом данные скончавшегося пациента и тип вакцины от коронавируса не уточняются, сообщается только, что это была 42-летняя женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в России было за сутки выявлено 12 496 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.