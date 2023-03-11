Москва, , 11:59 — REGNUM В 2022 году более 150 тысяч студентов российских коллежей получили возможность совместить учебу с получением профессиональных навыков, а после сдачи экзаменов трудоустроиться по востребованной специальности в престижную компанию. В 2023 году число таких студентов станет ещё больше — 350 тысяч.

ОГАПОУ «Ульяновский Авиационный Колледж - Межрегиональный Центр Компетенций» - Космическая сварка © Институт развития профессионального образования

Речь идет о внедрении новой образовательной технологии проекта «Профессионалитет» Практические навыки, необходимые в работе, студенты коллежей получают прямо в процессе обучения в специальных мастерских. С этой целью в 2022 году создан 71 образовательно-производственный кластер. В них вошли более 200 предприятий реального сектора экономики и 300 колледжей и техникумов страны. В 2023 году созданы ещё 70 образовательно-производственный кластеров. Каждый из них получит из федерального бюджета средства на модернизацию своей учебно-производственной базы, проведение капитального ремонта учебной и производственной инфраструктуры.

Количество отраслей, в которых создаются образовательно-производственные центры увеличилось вдвое, — до 16. К востребованным специальностям в 8 базовых отраслях экономики (железнодорожный транспорт, атомная, фармацевтическая, химическая отрасли, металлургия, сельское хозяйство, легкая промышленность и машиностроение) добавились: радиоэлектроника, информационные технологии, топливно-энергетический комплекс, строительная отрасль, транспортная отрасль, электротехническая промышленность, лесная промышленность и горнодобывающая отрасль.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» - Профессии легкой промышленности 21 века © Институт развития профессионального образования

Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 3 тыс. мастерских, а к 2024 году благодаря национальному проекту «Образование» таких мастерских будет более 5 тысяч.

В России стартовало Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, где участники продемонстрируют результаты такого обучения.

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» - Рыбопромышленный кластер если быть, то первыми! © Институт развития профессионального образования

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Вопрос подготовки педагогов и мастеров среднего профессионального образования как нельзя более актуален в современных реалиях, ведь более 60% выпускников 9-х классов выбирают для себя именно среднее профессиональное образование. Крайне важно и повышение мастерства педагогов федерального проекта «Профессионалитет». Одной из ключевых задач национального проекта «Образование» является повышение престижа профессии учителя, а по указу президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом педагога и наставника.

Минпросвещения РФ учредило Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству Цитата платформы япроф. рф

В 2022 году 9 тыс. педагогов, работников, ответственных за воспитание, и кураторов (классных руководителей), прошли обучение компетенциям для реализации мероприятий «Профессионалитета», в том числе получили навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков.

«Профессионалитет» сегодня является флагманским проектом модернизации системы среднего профессионального образования, — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Наталия Золотарева — руководитель Института развития профессионального образования, который является оператором федерального проекта «Профессионалитет». — Его цель — максимально приблизить подготовку рабочих кадров к потребностям конкретных предприятий региона через создание образовательно-производственных и образовательных кластеров. В рамках партнерского соглашения, предприятия участвуют в управлении колледжем: регулируют разработку и реализацию образовательных программ, определяют требуемое оснащение мастерских, привлекают своих работников к наставничеству на производстве. Отличительная особенность образовательных программ «Профессионалитета» — подготовка кадров под конкретные рабочие места на предприятиях-участниках кластера».

ГАПОУ Елабужский политехнический колледж - «Алабуга Политех» — образование будущего уже сегодня © Институт развития профессионального образования

Камчатский политехнический техникум — один из ссузов, который теперь готовит кадры по модернизированным программам. С января 2023 года для студентов здесь также ввели рейтинговую систему. Благодаря ей лучшие из лучших могут заключить целевой договор с «Быстринской горной компанией» и получать ежемесячную стипендию в размере до 15 тыс. рублей в месяц. Впоследствии это также даст преимущество при трудоустройстве. Первый список претендентов передали работодателю уже 1 февраля.

«Важно, что мотивацией будет не только стипендия, но и возможность получить новую профессию. «Быстринская горная компания» желает для себя подготовить полиспециалиста. Например, мы обучаем сварщика, а им хочется, чтобы у него были права категории «С», — отмечает директор техникума Лилиана Буряк. — Работодатель может предложить лучшему студенту-сварщику пройти профессиональную подготовку по вождению. При выпуске тот получит не только диплом, но и водительское удостоверение и будет трудоустроен. Дополнительное обучение оплатит компания».

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал ГОУВПО Двгупс - Мы - будущие железнодорожники © Институт развития профессионального образования

В 2023 году во всех субъектах РФ стартуют мероприятия Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что стратегическая цель чемпионатного движения по профмастерству — содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики

«На чемпионатах профмастерства молодые участники смогут не только показать свои умения, но и поделятся друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования. Это положительно скажется на подготовке студентов, эффективности их обучения с учетом запросов реального сектора экономики», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Всероссийское чемпионатное движение включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся по федеральному проекту «Профессионалитет».

Студенты — участники программы «Профессионалитет» Цитата платформы япроф. рф

В соревнованиях примут участие студенты колледжей и техникумов и юниоры — школьники от 14 лет. Каждого конкурсанта сопровождает эксперт-наставник, который принимает участие во всех мероприятиях, включая оценку работ. Победители и призеры будут иметь возможность пройти стажировку на базе предприятий партнеров чемпионатного движения, иностранных партнеров или получить предложение о трудоустройстве.

С 1 января 2023 года в проекте «Профессионалитет» могут участвовать представители малого и среднего предпринимательства (МСП), а для поддержки российских компаний 1 января в силу вступил долгожданный закон об инвестиционном налоговом вычете, поддерживающим образовательные организации, в том числе колледжи и техникумы.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 года в формате инициативы социально-экономического развития Российской Федерации. Основная цель проекта — комплексная модернизация системы среднего профессионального образования, выстраивание новой, отраслевой модели подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.