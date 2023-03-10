Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Несмотря на экономическую войну США, открыто ведущуюся против России, в американском минфине ведут двойную игру: чиновники в частном порядке советуют трейдерам покупать нефть в РФ. Об этом пишет The Financial Times, ссылаясь на пятерых участников переговоров.

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Предложение поступило от американского минфина Gunvor, Trafigura и ряду других трейдеров. Американские чиновники на встрече с трейдерами пообещали не применять к ним санкций и посоветовали покупать российскую нефть.

Отмечается, что американцы таким способом намерены избежать дефицита нефти, сохранив стабильность поставок. Кроме того, они пытаются восстановить определённый контроль над экспортом нефти из России.

Напомним, американцы и их сателлиты начали очередной виток антироссийской санкционной войны под предлогом «защиты Украины» в связи со спецоперацией. С декабря действует введённый G7, ЕС и Австралией потолок цен на нефть, а с февраля — на нефтепродукты.

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