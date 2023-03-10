Военнослужащий ВС России рассказал о нескольких сбитых украинских БЛПА на запорожском направлении

Мелитополь, , 09:25 — REGNUM Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в беседе с РИА Новости рассказали, что за последнюю неделю им удалось уничтожить на запорожском направлении несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чуть больше чем за неделю удалось сбить шесть или семь беспилотников. Пока противник только прощупывает наши позиции», — приводит агентство слова военнослужащего.

Также военнослужащий рассказал об уничтоженном натовском бронированном автомобиле типа Humvee производства США.

Напомним, 9 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что истребители ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области сбили украинский истребитель МиГ-29.