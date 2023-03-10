Мелитополь, 10 марта, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации в беседе с РИА Новости рассказали, что за последнюю неделю им удалось уничтожить на запорожском направлении несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Чуть больше чем за неделю удалось сбить шесть или семь беспилотников. Пока противник только прощупывает наши позиции», — приводит агентство слова военнослужащего.

Также военнослужащий рассказал об уничтоженном натовском бронированном автомобиле типа Humvee производства США.

Напомним, 9 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что истребители ВКС России в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области сбили украинский истребитель МиГ-29.