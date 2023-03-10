Днепропетровск, Украина, 10 марта, 2023, 09:17 — ИА Регнум. На территории Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры. Об этом 10 марта сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своём телеграм-канале.

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«Целили по Покровской общине. Есть прилёт по энергетическому объекту. Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили», — написал он в своём сообщении.

Также Лысак отметил, что взрывы на указанном объекте прогремели в ночь на 10 марта, и добавил, что в результате этого три населённых пункта района частично остались без света. При этом он уточнил, что энергетики ведут работы по ликвидации повреждений.

Отметим, в Минобороны РФ не подтверждают факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны прокиевских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.