«Росэнергоатом» опроверг заявление Киева об обстрелах ВС РФ территории ЗАЭС
Энергодар, Запорожская область, 10 марта 2023, 09:12 — REGNUM Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа опроверг заявления украинской стороны о причастности Вооружённых сил России к нарушению энергоснабжения Запорожской атомной электростанции.
«Причин много может быть: состояние высоких линий электропередачи, состояние технического оборудования, включая его износ. Это серьезная причина, которая должна устанавливаться специалистами», — приводит РИА Новости слова гендиректора концерна.
Напомним, 9 марта украинская компания «Энергоатом» выступила с заявлением, что обстрелы со стороны Вооружённых сил России привели к повреждению последней линии электропередачи, питавшей ЗАЭС.
В тот же день после подтверждения информации об обесточивании ЗАЭС генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси выступил с заявлением, что все стороны — участники конфликта обязаны выполнить свои обязательства по защите электростанции.