Энергодар, Запорожская область, 10 марта, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа опроверг заявления украинской стороны о причастности Вооружённых сил России к нарушению энергоснабжения Запорожской атомной электростанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Причин много может быть: состояние высоких линий электропередачи, состояние технического оборудования, включая его износ. Это серьезная причина, которая должна устанавливаться специалистами», — приводит РИА Новости слова гендиректора концерна.

Напомним, 9 марта украинская компания «Энергоатом» выступила с заявлением, что обстрелы со стороны Вооружённых сил России привели к повреждению последней линии электропередачи, питавшей ЗАЭС.

В тот же день после подтверждения информации об обесточивании ЗАЭС генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси выступил с заявлением, что все стороны — участники конфликта обязаны выполнить свои обязательства по защите электростанции.