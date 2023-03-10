Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский, Макеевку и Пантелеймоновку

Донецк, , 09:07 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк, Гольмовский, Макеевку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра. Об этом 10 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 00:11 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда натовского калибра 155 мм.

Также уточняется, что в 00:12 киевские войска выпустили два снаряда калибра 155 мм по Макеевке, в 00:30 — два снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, в 01:00 и 06:30 — восемь и пять снарядов калибра 155 мм по Гольмовскому соответственно и в 07:20 — четыре снаряда калибра 155 мм по Пантелеймоновке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что командование сухопутных сил Японии предложило поставить Украине несколько установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS.