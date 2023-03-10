Россия расскажет в ООН о переписке с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»

Нью-Йорк, США, , 09:06 — REGNUM Переписку с Германией, Данией и Швецией о расследовании теракта на «Северных потоках» российские дипломаты распространят среди коллег по Совбезу ООН, заявил 10 марта Дмитрий Полянский, первый зампостпреда РФ при всемирной организации.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» © ИА REGNUM

Отметив, что Россию пытаются оставить в стороне от расследований, которые ведут на Западе, в том числе в Германии, Дании и Швеции, дипломат заявил: Москве напрасно «отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы затронутая сторона».

В интервью Джэксону Хинклу российский дипломат подчеркнул, что эти расследования невозможны без России, Россия должна участвовать в них. Но Москве заявляют, мол, «не лезьте не в свое дело».

«Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим её среди членов Совета Безопасности», — заявил Полянский.

Добавим, что тема теракта на «Северных потоках», произошедшего в конце минувшего сентября, всплыла в связи со скандальной публикацией в западной прессе, предложившей версию «украинского следа», не имеющего якобы отношения к руководству в Киеве.