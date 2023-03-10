Россия предъявит переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»
Россия расскажет в ООН о переписке с Германией, Данией и Швецией по «Северным потокам»
Нью-Йорк, США, 10 марта, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Переписку с Германией, Данией и Швецией о расследовании теракта на «Северных потоках» российские дипломаты распространят среди коллег по Совбезу ООН, заявил 10 марта Дмитрий Полянский, первый зампостпреда РФ при всемирной организации.
Отметив, что Россию пытаются оставить в стороне от расследований, которые ведут на Западе, в том числе в Германии, Дании и Швеции, дипломат заявил: Москве напрасно «отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы затронутая сторона».
В интервью Джэксону Хинклу российский дипломат подчеркнул, что эти расследования невозможны без России, Россия должна участвовать в них. Но Москве заявляют, мол, «не лезьте не в свое дело».
«Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим её среди членов Совета Безопасности», — заявил Полянский.
Добавим, что тема теракта на «Северных потоках», произошедшего в конце минувшего сентября, всплыла в связи со скандальной публикацией в западной прессе, предложившей версию «украинского следа», не имеющего якобы отношения к руководству в Киеве.