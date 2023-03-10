Нью-Йорк, США, 10 марта, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Переписку с Германией, Данией и Швецией о расследовании теракта на «Северных потоках» российские дипломаты распространят среди коллег по Совбезу ООН, заявил 10 марта Дмитрий Полянский, первый зампостпреда РФ при всемирной организации.

ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Отметив, что Россию пытаются оставить в стороне от расследований, которые ведут на Западе, в том числе в Германии, Дании и Швеции, дипломат заявил: Москве напрасно «отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы затронутая сторона».

В интервью Джэксону Хинклу российский дипломат подчеркнул, что эти расследования невозможны без России, Россия должна участвовать в них. Но Москве заявляют, мол, «не лезьте не в свое дело».

«Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим её среди членов Совета Безопасности», — заявил Полянский.

Добавим, что тема теракта на «Северных потоках», произошедшего в конце минувшего сентября, всплыла в связи со скандальной публикацией в западной прессе, предложившей версию «украинского следа», не имеющего якобы отношения к руководству в Киеве.