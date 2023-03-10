Токио, , 08:56 — REGNUM Командование сухопутных сил Японии предложило поставить Украине несколько установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщило издание Nikkei Asia.

РСЗО MLRS (сс) Sgt. Corey T Hanson

По информации источника, в правительстве действующей Либерально-демократической партии склоняются к пересмотру запрета на экспорт японского вооружения в зону конфликта. О готовности поставить ВСУ вооружение также заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Напомним, в феврале в правительстве Японии было создано объединение депутатов от правящей партии, выступающих за налаживание экспорта военной техники.

Накануне в пресс-службе правительства Украины сообщили, что Япония в ближайшее время предоставит Киеву 170 миллионов долларов в качестве военной помощи.