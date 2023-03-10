Мелитополь, 10 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. На территории города Запорожье, контролируемого вооружёнными формированиями Украины, утром 10 марта прогремело несколько взрывов. Об этом 10 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Около 08:22 (совпадает с мск. — Прим. ред.) в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучали взрывы», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов отметил, что в городе не объявлялся режим воздушной тревоги, и пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа вооружённые формирования Украины 13 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.