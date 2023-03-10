ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 46 единиц различных боеприпасов

Донецк, , 08:30 — REGNUM За прошедшие 24 часа вооружённые формирования Украины (ВФУ) 13 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сотрудник СК России на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS © Сергей Батурин/РИА Новости

«За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом по ДНР со стороны ВСУ было выпущено в общей сложности 46 единиц различных боеприпасов.

Кроме того, указывается, что ВСУ произвели девять обстрелов из артиллерии калибра 155 мм на донецком направлении, три обстрела из артиллерии калибра 155 мм на горловском направлении и один обстрел из РСЗО HIMARS на волновахском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что возможное наступление вооружённых формирований Украины в регионе может оказаться для них и для Киева фатальным.