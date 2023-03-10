Тайбэй, 10 марта, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Четыре корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 15 летательных аппаратов зафиксировали в прилегающем к Тайваню районе Вооружённые силы островного государства. Об этом 9 марта говорится в сообщении тайваньского минобороны на его странице в одной из соцсетей.

Imago/TASS Истребители Shenyang J-11

Утверждается, что одним из летательных аппаратов было пересечено пространство в районе так называемой срединной линии в Тайваньском проливе, и уточняется, что это был китайский истребитель J-11.

Также указывается, что ввиду этого тайваньские военные подняли в воздух патруль, произвели развёртывание зенитных ракетных комплексов и распространяли предупреждения по радио.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта стало известно, что в ежегодном докладе о «мировых угрозах» Соединённым Штатам американское разведывательное сообщество заявило, что Китай в 2023 году якобы будет давить на Тайвань, чтобы подтолкнуть его к воссоединению.