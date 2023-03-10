В США американцы высмеяли Зеленского за отказ от выступления на «Оскаре»

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли читатели американского издания Variety после отказа в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар». Свои комментарии американцы оставили 9 марта под новостью в аккаунте издания в Twitter.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание Variety сообщило, что украинскому лидеру уже второй год подряд отказывают в возможности выступить на церемонии вручения наград в области кино. Отмечается, что Зеленский получил отказ на фоне снижения интереса у американцев к событиям на Украине.

Большинство комментаторов одобрили решение организаторов «Оскара». По мнению многих пользователей, речь Зеленского была бы неуместна на церемонии и только отняла бы время у зрителей и непосредственных участников мероприятия, включая «занимающихся самовосхвалением актёров».

«Они услышали о сдержанной реакции на его появление на «Золотом глобусе» и отреагировали соответствующим образом», — предположил пользователь @ErickWeber.

Также комментаторы назвали решение об отказе Зеленскому «редкой победой» организаторов, а один из пользователей отметил, что на церемонии и без Зеленского «хватает военной пропаганды с (фильмом) Top Gun 2».

«Его посланию не место на церемонии вручения «Оскара»», — резюмировал пользователь @TheatreofZen.

Напомним, в прошлом году Зеленский уже посылал запрос на выступление во время церемонии вручения «Оскара» и получил отказ. По данным источников, продюсер мероприятия крайне негативно отреагировал на эту идею. Однако официально причина отказа, как и в текущем году, названа не была.

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