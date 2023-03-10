Норильск, Красноярский край, 10 марта, 2023, 08:11 — ИА Регнум. В городе Норильске, расположенном в северной части Красноярского края, объявили штормовое предупреждение. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба городской мэрии.

Денис Кожевников/ТАСС Норильск

«С 11:00 по местному времени объявляется «штормовое предупреждение по очень сильному ветру», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это предупреждение действует в пятницу, 10 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что приблизительно 85 тысяч домов и предприятий в районе американского города Лос-Анджелеса (штат Калифорния) остались без электричества на фоне наступления циклона, который принес с собой порывистый ветер, снег, град и ливни.