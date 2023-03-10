Власти Запорожской области назвали фатальным возможное наступление ВСУ
Мелитополь, 10 марта 2023, 08:06 — REGNUM Возможное наступление вооружённых формирований Украины в Запорожской области может оказаться фатальным. Об этом 10 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», — сказал он.
Также Рогов подчеркнул, что в случае попытки ВСУ вторгнуться в регион они получат достойный отпор, и добавил, что это может привести к «концу режима [украинского президента Владимира] Зеленского».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в регионе в конце марта будет подготовлен дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов.