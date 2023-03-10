Рогов заявил, что возможное наступление Киева в Запорожской области может оказаться фатальным

Мелитополь, , 08:06 — REGNUM Возможное наступление вооружённых формирований Украины в Запорожской области может оказаться фатальным. Об этом 10 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Работа расчета РСЗО «Ураган» в зоне проведения СВО © Андрей Рубцов/ТАСС

«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», — сказал он.

Также Рогов подчеркнул, что в случае попытки ВСУ вторгнуться в регион они получат достойный отпор, и добавил, что это может привести к «концу режима [украинского президента Владимира] Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в регионе в конце марта будет подготовлен дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов.