Аксёнов считает правильным передать квартиру Зеленского в Крыму многодетным или малообеспеченным

Симферополь, , 08:11 — REGNUM Квартиру в Ливадии, принадлежащую президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге Елене, рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным гражданам, заявил 10 марта глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью РИА Новости.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов», — сказал Аксенов.

Квартиру Зеленского, подчеркнул Аксёнов, отдадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям.

Напомним, что апреле 2013 года Елена Зеленская купила квартиру в посёлке Ливадия на Южном берегу Крыма. Все обязательные налоги и сборы были уплачены, а квартира официально была задекларирована Зеленским.

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