Барнаул, 10 марта, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Помощь медиков понадобилась девочке-подростку после схода на неё снежной лавины с крыши многоквартирного дома в Барнауле. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба следственного управления (СУ) СК РФ по Алтайскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

По предварительным данным, снежная наледь обрушилась с крыши многоквартирного дома по проспекту Ленина, 149 на проходящую мимо 13-летнюю девочку. Ребёнок был госпитализирован с сотрясением мозга в больницу скорой медицинской помощи в Барнауле.

По факту получения ребёнком травм следственные органы проводят доследственную проверку по признакам состава преступления по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В свою очередь, прокуратура Алтайского края организовала проверку обстоятельств произошедшего.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокуратурой Железнодорожного района Барнаула организована проверка по факту травмирования 13-летней девочки снежной лавиной, сошедшей с крыши многоквартирного дома по проспекту Ленина. В результате инцидента пострадавшей потребовалась медицинская помощь», — сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры.