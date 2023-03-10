Тюмень, 10 марта, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Сотрудниками СОБР Росгвардии в Тюмени был освобождён заложник и задержан захвативший его преступник, сообщает 10 марта пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

Росгвардия Задержание преступника

Около двух часов ночи в полицию обратились граждане, которые сообщили, что по улице Александра Протозанова в городе Тюмени неизвестный в круглосуточном магазине под угрозой применения ножа удерживает мужчину.

Территория тут же была оцеплена сотрудниками Росгвардии и полиции, на место происшествия прибыли руководство и личный состав правоохранительных органов и экстренных служб.

В ходе специальной операции сотрудники СОБР Росгвардии освободили заложника и задержали подозреваемого. Пострадавших нет.