Зампостпреда РФ при ООН Полянский: все больше стран сомневаются в верности позиции Запада по Украине

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Все больше государств ООН начинают испытывать сомнения в верности позиции западных стран по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, многие видят, как Запад пытается усилить украинский кризис, наращивая поставки вооружений Киеву.

«Затем они начали раздувать конфликт, поставляя оружие Украине. И все в ООН теперь видят это и спрашивают: слушайте, ребята, вы поставляете оружие Украине. Мы не знаем, сколько человек погибло, а вы раздуваете конфликт. Как вы можете делать это и претворяться, что вы заинтересованы в мире? Все больше стран задают эти вопросы», — сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что в кулуарах подобные вопросы поднимаются гораздо чаще и активнее. Он также отметил, что Западу становится все труднее продвигать свою повестку и оказывать политическое давление на другие страны.

Зампостпреда выразил мнение, что западные страны лгут, говоря об изолированности России. Он добавил, что сами эти государства, число которых достигает 70, оказались в изоляции, продвигая русофобскую повестку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США консультируются со всеми странами по вопросу реформы Совета Безопасности ООН, но не имеют возможности изменить состав «пятерки» постоянных членов и не могут лишить Россию такого статуса.