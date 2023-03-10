Вашингтон, 10 марта, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Все больше государств ООН начинают испытывать сомнения в верности позиции западных стран по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По его словам, многие видят, как Запад пытается усилить украинский кризис, наращивая поставки вооружений Киеву.

«Затем они начали раздувать конфликт, поставляя оружие Украине. И все в ООН теперь видят это и спрашивают: слушайте, ребята, вы поставляете оружие Украине. Мы не знаем, сколько человек погибло, а вы раздуваете конфликт. Как вы можете делать это и претворяться, что вы заинтересованы в мире? Все больше стран задают эти вопросы», — сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что в кулуарах подобные вопросы поднимаются гораздо чаще и активнее. Он также отметил, что Западу становится все труднее продвигать свою повестку и оказывать политическое давление на другие страны.

Зампостпреда выразил мнение, что западные страны лгут, говоря об изолированности России. Он добавил, что сами эти государства, число которых достигает 70, оказались в изоляции, продвигая русофобскую повестку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США консультируются со всеми странами по вопросу реформы Совета Безопасности ООН, но не имеют возможности изменить состав «пятерки» постоянных членов и не могут лишить Россию такого статуса.