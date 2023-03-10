В Башкирии погибли женщина и ребёнок при пожаре в садовом доме

Уфа, , 07:41 — REGNUM Женщина и ребенок погибли в результате пожара в садовом доме в Башкирии. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о пожаре в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Стрела» поступила в региональное ведомство в ночь на 10 марта. На момент прибытия пожарных на месте происшествия наблюдалось открытое горение деревянного садового дома. Общая площадь возгорания составила 30 кв. метров.

В ходе тушения пожара и последующего разбора конструкций на месте происшествия были обнаружены тела женщины 1973 года рождения и ребёнка 2011 года рождения. Кроме того, в результате пожара пострадал мужчина 1988 года рождения, он был госпитализирован с ожогами разной степени тяжести.

Причина и обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели людей, устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Башкирии.

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