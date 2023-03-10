Аксёнов заявил о намечаемой в ближайшее время национализации имущества украинских олигархов в Крыму

Симферополь, , 07:43 — REGNUM В конце марта будет подготовлен дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму, заявил 10 марта глава региона Сергей Аксёнов в интервью РИА Новости.

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Аксёнов сказал, что число национализируемых объектов превышает 500. «Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут», — подчеркнул он.

Глава Крыма сообщил, что проводится тщательная проверка для того, чтобы под процесс национализации не попали добросовестные граждане России и граждане Украины, не занимающие публичной агрессивной позиции по отношению к России.

Напомним, что, по данным властей, в Крыму уже было национализировано около 700 объектов, принадлежавших украинским олигархам.

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