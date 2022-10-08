10 Марта
 
7:44

Российские артиллеристы нанесли точный удар по группе боевиков Вооруженных сил Украины на направлении Сватово - Кременная, сообщает портал "Русская весна". По данным издания, разведчики группировки "Отважные" вычислили в лесу точку ротации украинских подразделений и передали координаты артиллеристам.

7:42

Орбан: Венгрии, возможно, придётся пересмотреть свои отношения с Россией

Венгрии в будущем, возможно, из-за меняющихся геополитических реалий придётся пересмотреть свои отношения с Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Хотя в интересах Венгрии поддерживать связи с Россией, особенно из-за её энергетической зависимости, отношения Европы с Москвой могут не восстановиться после окончания СВО, что заставит Венгрию также приспосабливаться", - сказал Орбан на экономическом форуме в Будапеште.