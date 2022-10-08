Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 380-й день. Накануне утром, 9 марта, в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами России был нанесен массированный удар возмездия, сообщает Минобороны РФ.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе, гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута, известили в военном ведомстве. По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, «Кинжалы» применялись для поражения особо важных объектов. В частности, удар мог быть нанесен по военной технике, которая сейчас активно поступает из стран НАТО и накапливается в тыловых районах.

Тяжёлые бои идут в Артёмовске, особенно горячо сейчас в южных кварталах города. Вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. Также известно, что российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе участка Сватово-Кременная. Вычислить в лесу позиции врага и передать координаты артиллеристам ВС РФ разведчики группировки «Отважные».

Тем временем, секретарь СНБО Украины Данилов признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы стран НАТО: «Мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух». По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, течение следующих нескольких месяцев украинский конфликт войдет в критическую стадию.

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