ДНР, 11 марта, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 380-й день. Донецкое направление остается её самой горечей точкой. Российские войска при помощи коммерческих квадрокоптеров смогли накрыть артиллерийским огнем отряд Вооружённых сил Украины (ВСУ), который пытался сбежать из Артёмовска. Особенно ожесточенные бои идут сейчас в южных кварталах города, ВСУ предпринимают безуспешные попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также известно, что российские военные точным ударом уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе участка Сватово-Кременная. Вычислить в лесу позиции врага и передать координаты артиллеристам ВС РФ разведчики группировки «Отважные».

Накануне утром, 9 марта, в ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами России был нанесен массированный удар возмездия, сообщает Минобороны РФ. По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, «Кинжалы» применялись для уничтожения особо важных объектов. В частности, удар мог быть нанесен по военной технике, которая сейчас активно поступает из стран НАТО и накапливается в тыловых районах.

Тем временем, секретарь СНБО Украины Данилов признал, что солдаты ВСУ умирают за интересы стран НАТО: «Мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни, и это нужно говорить вслух». По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, течение следующих нескольких месяцев украинский конфликт войдет в критическую стадию.

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