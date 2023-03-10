На трассе в Башкирии опрокинулся автобус с 25 пассажирами

Уфа, , 07:28 — REGNUM Пассажирский автобус с 25 пассажирами опрокинулся на трассе в Башкирии. Об этом 10 марта сообщил начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Авария произошла утром, около 07:00 по местному времени на 205-м километре автотрассы Уфа — Янаул. По предварительным данным, водитель 56 лет, управляя пассажирским автобусом Scania, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Автобус вёз 25 пассажиров из Янаула в Уфу. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась одному человеку. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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