Москва, 10 марта, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Российскими гипрезвуковыми ракетами «Кинжал» в ночь на 9 марта были поражены особо важные объекты Украины, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью «Известиям».

kremlin.ru Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

«Была информация, что американские комплексы ПВО Patriot уже поступили на Украину. Украинскую же ПВО надо было пробить, не теряя зря ракеты. «Кинжалы» могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку на линии соприкосновения. В частности, удар мог быть нанесен по военной технике, которая сейчас активно поступает из стран НАТО и накапливается в тыловых районах. Кидаться «Кинжалами» по целям типа электроподстанции не имеет смысла. По ним штатно отработали другие ракетные системы», — сказал эксперт.

По словам Леонкова, блэкауты, возникшие в разных частях Украины, говорят о результативности ракетных ударов. Он отметил, что удары наносятся по чётко разведанным целям.

Напомним, что Вооруженные силы РФ 9 марта в ответ на террористическое нападение в Брянской области нанесли удар возмездия. Было задействовано высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».