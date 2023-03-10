Пекин, 10 марта, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Новое избранное высшее руководство Китайской Народной Республики принесло присягу на верность конституции КНР, 10 марта передает Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Участники церемонии поклялись верности Родине, народу и конституции, а также обязались защищать авторитет высшего закона страны и исполнять свои обязанности. Кроме того, они заявили, что будут честно исполнять свой долг перед республикой и бескорыстно служить государству.

Помимо этого, члены избранного руководства пообещали принимать контроль со стороны китайского народа и усердно работать.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин был избран председателем Китая. Он стал первым, кто занял этот пост третий раз подряд. Си Цзиньпин также вновь возглавил Центральный военный совет страны.

Председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей избрали экс-секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи. Должность заместителя председателя КНР занял первый заместитель главы Госсовета Китая Хань Чжэн.