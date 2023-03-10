На Бали начнут кампанию по ужесточению контроля за поведением и внешним видом туристов

Бали, Индонезия, , 07:13 — REGNUM Кампанию, призванную заставить туристов уважать местные обычаи? планирует начать совет по туризму Бали. Об этом 9 марта сообщает Travel Weekly.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

«Туристы должны уважать культурные обычаи балийцев, скромнее одеваться, соблюдать правила дорожного движения и не делать того, что им запрещено на Бали? ­— вести бизнес или искать тут работу», — пояснила глава совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта Адняна.

С целью призыва к иностранным гостям скромнее одеваться и следить за своим поведением на Бали будут установлены десять рекламных щитов. Такая реклама будет размещена в самым популярных курортных местах, таких как Кута, Семиньяк, Легиан, Чангу, Убуд, Санур, Нуса-Дуа и Улувату. Надписи будут выполнены на английском языке, а в дальнейшем планируется перевод и на другие языки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индонезии планируют принять поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за внебрачные связи на Бали. Поправки будут предусмотрены для иностранных туристов.

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