Африканские страны стали закупать больше российской пшеницы

Москва, , 07:19 — REGNUM Африканские страны увеличивают закупки российской пшеницы, сообщила 10 марта директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина в интервью РИА Новости.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что в этом году идут достаточно активные поставки пшеницы на Африканский континент, и данные поставки осуществляются не в рамках «зерновой сделки», а ориентируясь на спрос в этих странах.

В феврале 2023 года из России было экспортировано 3,7 млн тонн зерна, что на 35,4% больше, чем в феврале 2022 года. В частности, отгрузки пшеницы выросли на 37,6%, до 3,05 млн тонн. Весьма активно шли её отгрузки и в начале марта: с 1 по 5 марта они выросли на 86%, до 730 тыс. тонн.

Тюрина отметила, что спрос на российскую пшеницу достаточно высок. Например, Египет в феврале закупил её в четыре раза больше — свыше 1 млн тонн

РЗС оценивает экспортный потенциал российской пшеницы до конца сезона в 18 млн тонн. Таким образом, ежемесячные отгрузки этой продукции в оставшуюся часть сезона должны составлять около 4,5 млн тонн.