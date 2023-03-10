Вашингтон, 10 марта, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Новые статьи в прессе о причастности Украины к сентябрьским диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» перекладывают ответственность на украинские власти за атаки на эти объекты, считают американские аналитики, которые были опрошены РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так, политический комментатор, основатель компании Krainer Analytics Алекс Крейнер заявил, что Соединенные Штаты хотят сделать Киев «козлом отпущения». Кроме того, по мнению экспертов, такие публикации могут указывать на стремление США начать переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Вместе с тем аналитики предположили, что из-за плохой убедительности новых сведений Вашингтон может лишиться дружбы с Берлином, а Североатлантический альянс способен развалиться на части из-за потенциальных разногласий по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта американская газета The New York Times написала о том, что за взрывами на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка. Российский политолог Дмитрий Дробницкий в свою очередь выразил мнение, что представленные в западных СМИ новые версии об инцидентах на газопроводах выгодны США, которые пытаются переложить свою вину на других.