В Бурятии два человека погибли в смертельном ДТП с участием машины скорой помощи

Улан-Удэ, , 06:45 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля и машины скорой медицинской помощи в Бурятии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла утром 10 марта в Кабанском районе на 262-м километре федеральной автотрассы «Байкал». По предварительной информации, произошло столкновение грузовой фуры Volvo и автомобиля скорой помощи, в котором находились водитель, медработник, пациент и двое сопровождающих.

В результате ДТП погибли водитель скорой помощи и одна из женщин, сопровождавших пациента. Ещё трое пострадавших с травмами были доставлены в Кабанскую ЦРБ. Водитель фуры не пострадал.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ярославской области с участием автобуса, перевозившего школьников.

Читайте ранее в этом сюжете: Автобус со школьниками попал в ДТП в Ярославской области