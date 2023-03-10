Поставки западных самолётов на Украину приведут к вовлечению НАТО в конфликт — Полянский

Нью-Йорк, США, , 06:59 — REGNUM Возможные поставки западных истребителей Украине приведут к прямой вовлеченности блока НАТО в конфликт, заявил 9 марта первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.

Самолёты ВВС США U.S. Air Force

Полянский отметил, что в случае поставки самолётов возможно прямое вовлечение стран НАТО в вопросы техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине мало аэродромов, пригодных для западных самолётов.

«Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие. Так что очень много вопросов и слишком мало мышления со стороны Запада», — сказал Полянский.

Российский дипломат подчеркнул, что украинский режим был бы очень заинтересован в прямом вовлечении НАТО в конфликт, «потому что это единственный шанс выжить для режима Зеленского».

Полянский отметил, что попытка послать западные войска на Украину будет означать начало третьей мировой войны.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для Украины чрезвычайно важно получение американских истребителей F-16.

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