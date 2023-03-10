В Красноярске загорелось здание автосервиса с пристройкой

Красноярск, , 06:22 — REGNUM Возгорание произошло в здании автосервиса в городе Красноярске. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 06:25 (02:25 мск). Произошёл пожар в здании автосервиса и примыкающей к нему пристройке, расположенных по адресу улица 60 лет Октября, 140. Площадь пожара составила 530 кв. метров.

Для борьбы с пожаром были задействованы 31 человек и семь единиц техники. В 08:30 (04:30 мск) поступила информация о локализации возгорания. Пострадавших в результате ЧП нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в торговом центре в городе Челябинске.

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