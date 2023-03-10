Тбилиси, 10 марта 2023, 06:09 — REGNUM Вашингтон приветствует отзыв грузинского законопроекта об иноагентах и призывает правящую в Грузии партию больше не возвращаться к нему, заявил 9 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов.

Нед Прайс
Нед Прайс
U.S. Department of State

«Мы приветствуем решение отозвать законопроект… Мы призываем правящую партию официально от него отказаться и не продвигать законодательство такого рода, именно потому что оно не совместимо с грузинскими и евроатлантическими ценностями», — сказал Прайс.

Напомним, что 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» и общественные объединение «Сила народа» объявили об отзыве законопроекта об иностранных агентов из парламента страны. Попытка принятия этого закона привело к массовым беспорядкам в центре Тбилиси.

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