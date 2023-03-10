Тбилиси, 10 марта, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Вашингтон приветствует отзыв грузинского законопроекта об иноагентах и призывает правящую в Грузии партию больше не возвращаться к нему, заявил 9 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов.

U.S. Department of State Нед Прайс

«Мы приветствуем решение отозвать законопроект… Мы призываем правящую партию официально от него отказаться и не продвигать законодательство такого рода, именно потому что оно не совместимо с грузинскими и евроатлантическими ценностями», — сказал Прайс.

Напомним, что 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» и общественное объединение «Сила народа» объявили об отзыве законопроекта об иностранных агентах из парламента страны. Попытка принятия этого закона привела к массовым беспорядкам в центре Тбилиси.