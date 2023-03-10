Остин, США, 10 марта, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Собственный город намерен построить американский предприниматель и миллиардер Илон Маск недалеко от столицы штата Техас, города Остин. Об этом 9 марта сообщает издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как сообщили изданию источники из числа работников компаний Маска, миллиардер задумал воплотить в Техасе своеобразную утопию. Город планируется построить на недавно приобретённом Маском участке земли на берегу реки Колорадо, его жителями станут сотрудники компаний бизнесмена.

Уточняется, что город будет примыкать к помещениям компаний SpaceX и Boring Company, принадлежащих Маску. На месте запланированного города уже построены несколько модульных жилых зданий, бассейн, спортивная зона и тренажёрный зал. Как пояснил Стив Дэвис, один из ключевых помощников Маска и президент Boring Company, у миллиардера грандиозные планы по возведению большого полноценного города, где будет всё необходимое для жизни, работы и отдыха сотрудников компаний Маска.

Законодательством штата Техас предусмотрено, что город может быть зарегистрирован, но лишь после того, как количество жителей в нём будет равно как минимум 201 человек. В свою очередь, представитель округа Бастроп, где строится город-мечта Маска, сообщил, что администрация округа не получала ни от Маска, ни от его представителей никаких заявлений, связанных с возможным возведением города.