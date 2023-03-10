Министр обороны США Остин: Россия решилась на беспрецедентную сделку с Ираном из-за спецоперации

Вашингтон, , 05:51 — REGNUM Россия якобы решилась пойти на «беспрецедентное сотрудничество» с Ираном по ракетному и противовоздушному вооружению, заявил глава Пентагона Ллойд Остин 9 марта на совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Ллойд Остин U. S. Secretary of Defense

Он утверждает, что условием для сделки стала поддержка Ирана в рамках специальной военной операции на Украине.

Власти США не раз обвиняли иранскую сторону в передаче беспилотников Москве. Россия и Иран эти подозрения опровергают.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Тегеран и Москва ведут на постоянной основе переговоры о сотрудничестве в космическом секторе.