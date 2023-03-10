Ким Чен Ын посетил учебные ракетные стрельбы армии КНДР

Пхеньян, , 06:08 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э присутствовали на полевых учениях ракетной части «Хвасон» северокорейской армии, сообщает 10 марта Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Ким Чен Ын ознакомился с фактической боевой готовностью 8-й огневой штурмовой роты подразделения, которому поручено нанести удар по операционному аэродрому противника.

«Огневая штурмовая рота, подготовленная для выполнения ударных задач в боевой обстановке, произвела мощный залп по намеченным целям в Западно-Корейском (Жёлтом) море, моделировавшим основные элементы аэрдрома противника, тем самым уверенно демонстрируя свою способность противостоять реальной войне», — говорится в информации агентства.

Залп был произведён, по меньшей мере, из шести установок тактических ракет.

Напомним, что 9 марта Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Жёлтого моря.

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