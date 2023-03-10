Пентагон финансирует опыты с радиоволнами на хорьках в поисках источника «гаванского синдрома»

Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Эксперименты на хорьках финансирует Пентагон с целью установить, могут ли радиоволны быть причиной так называемого «гаванского синдрома», от проявлений которого страдают сотни американских дипломатов за рубежом. Об этом 9 марта сообщает издание Politico.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в базе данных правительства США указано выделение гранта в размере 750 тыс. долларов Университету Уэйна в штате Мичиган. Объектами экспериментов стали хорьки, исследователи пояснили, что реакции мозга этих животных сходны с человеческими.

Информацию о выделении гранта подтвердил представитель Пентагона Тим Горман, однако на вопрос, проводились ли аналогичные исследования на приматах, Горман отвечать отказался.

Напомним, проявления «гаванского синдрома» впервые наблюдались у американск

Ранее их дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Представители американских дипмиссий жаловались на головные боли, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. Позднее подобные случаи были отмечены и у сотрудников разведки США, а также американских госслужащих, работающих в Австрии, странах Африки, Таджикистане и России.

Всего, по данным главы ЦРУ Ульяма Бернса, от проявлений «гаванского синдрома» пострадали несколько сотен человек. Причины аномалии до сих пор не найдены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разведка США не нашла связи «гаванского синдрома» с действиями других стран. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что выводы разведсообщества США по «гаванскому синдрому» разрушают образ России как «империи зла».

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