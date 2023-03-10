Постпред России Ульянов раскритиковал направленное в МАГАТЭ заявление 50 делегаций

Вена, , 05:27 — REGNUM Попыткой воспользоваться ядерной безопасностью как разменной монетой в своих политических целях является коллективное заявление 50 делегаций, направленное в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после обесточивания Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта Украина полностью прекратила электроснабжение ЗАЭС. После этого в режим холодного останова были переведены пятый и шестой энергоблоки станции.

«В целом прозвучавшее сегодня коллективное заявление представляет собой негодную попытку использовать важнейшую тему ядерной безопасности в качестве разменной монеты для достижения сугубо политических целей», — сказал Ульянов.

Так дипломат ответил по пункту обсуждения «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине». Он подчеркнул, что после изучения документа он испытал чувство неловкости за Канаду и Финляндию, которые как главные соавторы текста предложили присоединиться к «весьма сырому и чрезвычайно политизированному документу, который искажает реальное положение дел в сфере ядерной безопасности и применения гарантий на Украине».

Постпред добавил, что заявление в нынешней редакции можно считать карт-бланшем (неограниченными полномочиями) на продолжение обстрелов Киевом Запорожской АЭС.