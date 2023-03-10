Американский сенатор считает, что США беззащитны перед новым российским ядерным оружием

Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Территория США беззащитна перед новым российским ядерным оружием, заявил сенатор Роджер Уикерс на слушаниях в американском Конгрессе.

Пуск ракеты mil.ru

По словам сенатора, Россия разработала новые ядерные вооружения, отличные от всего того, что имеется в арсенале США. Уикерс считает, что у США нет защиты от российских трансокеанских автономных торпед с ядерной силовой установкой и межконтинентальных крылатых ракет.

Сенатор отметил, что Россия обладает более крупным и современным ядерным арсеналом, чем США и в состоянии его быстро увеличить.

Напомним, что командующий NORAD генерал Глен ван Херк чрезвычайно высоко отозвался о боевых качествах российской межконтинентальной ракеты «Сармат».

Читайте ранее в этом сюжете: Командующий NORAD: ракета «Сармат» в высшей степени боеспособна