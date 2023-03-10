Американский сенатор: США беззащитны перед российским ядерным оружием
Американский сенатор считает, что США беззащитны перед новым российским ядерным оружием
Вашингтон, 10 марта, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Территория США беззащитна перед новым российским ядерным оружием, заявил сенатор Роджер Уикерс на слушаниях в американском Конгрессе.
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Пуск ракеты
По словам сенатора, Россия разработала новые ядерные вооружения, отличные от всего того, что имеется в арсенале США. Уикерс считает, что у США нет защиты от российских трансокеанских автономных торпед с ядерной силовой установкой и межконтинентальных крылатых ракет.
Сенатор отметил, что Россия обладает более крупным и современным ядерным арсеналом, чем США и в состоянии его быстро увеличить.
Напомним, что командующий NORAD генерал Глен ван Херк чрезвычайно высоко отозвался о боевых качествах российской межконтинентальной ракеты «Сармат».