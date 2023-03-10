Вашингтон, 10 марта, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Территория США беззащитна перед новым российским ядерным оружием, заявил сенатор Роджер Уикерс на слушаниях в американском Конгрессе.

mil.ru Пуск ракеты

По словам сенатора, Россия разработала новые ядерные вооружения, отличные от всего того, что имеется в арсенале США. Уикерс считает, что у США нет защиты от российских трансокеанских автономных торпед с ядерной силовой установкой и межконтинентальных крылатых ракет.

Сенатор отметил, что Россия обладает более крупным и современным ядерным арсеналом, чем США и в состоянии его быстро увеличить.

Напомним, что командующий NORAD генерал Глен ван Херк чрезвычайно высоко отозвался о боевых качествах российской межконтинентальной ракеты «Сармат».