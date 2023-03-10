Нью-Йорк, США, 10 марта, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Экс-президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения по уголовному делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Такое заявление сделала 9 марта газета New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Уточняется, прокуратура в Нью-Йорке предоставила Трампу возможность дать показания по скандальному делу о выплатах Дэниелс перед большим жюри, которое рассматривает обстоятельства данного уголовного дела. Поясняется, что предложения такого рода практически всегда означают, что в ближайшее время может быть выдвинуто обвинительное заключение.

«Было бы странно, если бы окружной прокурор Элвин Брэгг уведомил потенциального подсудимого, не добившись в конечном итоге предъявления ему обвинений», — указано в публикации.

Предполагается, что обвинения могут строиться на том, что в компании Трампа вёлся «ложный учёт» выплат адвокату экс-президента США Майклу Коэну как юридические расходы. Кроме того, прокуратура может переквалифицировать уголовное дело как нарушение избирательного законодательства штата Нью-Йорк. Такое решение может быть принято в случае, если обвинители определят выплату порноактрисе размером в 130 тыс. долларов как неправомерный предвыборный взнос, так как в конечном итоге деньги «пошли на пользу» кампании Трампа.

Напомним, в 2018 году издание Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждалось, что Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой фильмов для взрослых Дэниелс, а затем адвокат Майкл Коэн по указанию Трампа заплатил ей $130 тыс. за молчание. Дэниелс подала в суд на Трампа и его адвоката, которые в ответ обвинили актрису во лжи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что федеральный суд обязал экс-порноактрису Дэниелс выплатить бывшему президенту США Трампу $300 тыс.