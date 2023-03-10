Киев, 10 марта, 2023, 05:01 — ИА Регнум. СБУ задержала бывшего директора предприятия «Антонов» Сергея Бычкова, а также начальника безопасности компании, сообщило украинское издание «Цензор. Нет».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Их поместили под стражу на два месяца. СБУ уличила задержанных в том, что в январе–феврале 2022 года фигуранты расследования неоднократно отказывали Нацгвардии Украины в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта «Антонов» в городе Гостомель.

Утверждается, что такие шаги Бычкова и Нетёсова якобы снизили обороноспособность аэропорта, из-за чего российские военные смогли занять объект в начале специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля пресс-служба СБУ объявила об аресте в Киеве блогера по обвинению в госизмене. Задержанный скрывался от украиснких спецслужб на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ.