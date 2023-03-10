Глава Крыма Сергей Аксёнов считает, что ПВО надёжно защищает полуостров

Симферополь, , 05:08 — REGNUM Все основные объекты, обеспечивающие жизнеобеспечение Крыма, надёжно защищены комплексами ПВО, заявил 10 марта глава региона Сергей Аксёнов в интервью РИА Новости.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Аксёнов подчеркнул, что президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по защите полуострова Министерству обороны.

«Могу сказать, что все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма не исключил проявления «человеческого фактора» и отметил, что «в жизни может быть всё». Но в целом, заверил он, угрозы Крыму нет.

Напомним, что украинские беспилотные летательные аппараты неоднократно пытались наносить удары по территории полуострова. Также до Крыма могут доставать американские ракеты, которые рассчитывает получить Киев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму два украинских беспилотника атаковали позиции ПВО РФ